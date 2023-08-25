تونس
وسط أزمة الطحين.. تونسيون يسطون على شاحنة محملة بالسميد
السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة مؤكدةً أنه سيتم ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا عملية السطو التي حدث في مدينة الحمامات
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تعرضت شاحنة محملة بكمية من السميد والطحين لعملية سطو من قبل عدد من المواطنين، وسط مدينة الحمامات في تونس.
وقال المدير الإقليمي للتجارة في ولاية نابل، سمير الخلفاوي، في تصريح للإعلام المحلي إن الشاحنة كانت تحمل كمية من مادة السميد تقدر بـ20 قنطاراً، وكانت متجهة إلى نقاط توزيع بالجملة.
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وأكد فتح تحقيق في الواقعة، مضيفاً أنه ستتم ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا عملية السطو.
وتداول نشطاء على موقع "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق تجمع المواطنين وسطوهم على حمولة الشاحنة وتعطيلهم لحركة المرور.
يذكر أن ولاية نابل تشكو من عدة أشهر من فقدان شبه تام لمادتي السميد والطحين المدعوم والزيت النباتي المدعوم والشاي والسكر، كما تشهد اضطراباً في توزيع مواد أخرى كالخبز ومعجون الطماطم والكسكسي.
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