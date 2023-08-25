اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
2222222222222
من السطو على الشاحنة
تونس

وسط أزمة الطحين.. تونسيون يسطون على شاحنة محملة بالسميد

السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة مؤكدةً أنه سيتم ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا عملية السطو التي حدث في مدينة الحمامات

تونس - مروة الطالبي 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعرضت شاحنة محملة بكمية من السميد والطحين لعملية سطو من قبل عدد من المواطنين، وسط مدينة الحمامات في تونس.

وقال المدير الإقليمي للتجارة في ولاية نابل، سمير الخلفاوي، في تصريح للإعلام المحلي إن الشاحنة كانت تحمل كمية من مادة السميد تقدر بـ20 قنطاراً، وكانت متجهة إلى نقاط توزيع بالجملة.

مادة اعلانية
الأموال الليبية تورط ساركوزي.. ومحاكمته تبدأ في 2025 المغرب العربي الأموال الليبية تورط ساركوزي.. ومحاكمته تبدأ في 2025

وأكد فتح تحقيق في الواقعة، مضيفاً أنه ستتم ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا عملية السطو.

وتداول نشطاء على موقع "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق تجمع المواطنين وسطوهم على حمولة الشاحنة وتعطيلهم لحركة المرور.

يذكر أن ولاية نابل تشكو من عدة أشهر من فقدان شبه تام لمادتي السميد والطحين المدعوم والزيت النباتي المدعوم والشاي والسكر، كما تشهد اضطراباً في توزيع مواد أخرى كالخبز ومعجون الطماطم والكسكسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 20 دقيقة داخل السجن.. ترمب يعود لمنصة "X" بنشر صورته الجنائية بعد 20 دقيقة داخل السجن.. ترمب يعود لمنصة "X" بنشر صورته الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط