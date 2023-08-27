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وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوض ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين

"خطوة لبناء العلاقات".. وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيرته الليبية

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

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وقال كوهين في بيان "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين"، مضيفاً "نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا".

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كما وصف الاجتماع بأنه كان تاريخيا وخطوة لبناء العلاقات.

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و"إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".

هذا وعقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة روما

وهذه المحادثات هي الأولى بين وزيري خارجية البلدين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

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