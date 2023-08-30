ليبيون ينتفضون للمطالبة بإخراج المرتزقة السوريين

تظاهر عشرات الليبيين، مساء الثلاثاء، أمام كلية الشرطة بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وذلك للمطالبة بطرد جميع المرتزقة السوريين من المعسكرات المتواجدين داخلها.

وأمهل المتظاهرون الذين يتبعون "حراك شباب منطقة الهضبة" حكومة الوحدة الوطنية ساعات لإخراج السوريين، متهمينها بإهدار وصرف أموال الدولة عليهم، مهددين بالتصعيد في صورة استمرار وجودهم.

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وناشد الحراك، في بيان الثلاثاء، قوات "اللواء 444" بالتدخل واستخدام القوّة لطردهم، وطلبوا من جميع الليبيين الالتحاق بهم لطردهم من المعسكرات، معتبرين أن استمرار بقائهم داخل البلاد يشكلّ خطرا أمنيا واجتماعيا على المنطقة وأهلها، بعد تماديهم في استخدام السلاح.

ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم ليبيون كلية الشرطة، أين تتواجد معسكرات السوريين ودخلوا في مناوشات حادة معهم، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات المحيطة بالمبنى وهتفوا "رانا جايينكم يا سوريين.. لتطلعوا من ليبيا"، للمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم.

وبقاء المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا ولدعم حكومة الوفاق السابقة، في الهجوم العسكري الذي شنّه قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019، يثير قلق الليبيين من إمكانية إدماجهم في الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، خاصة بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات المخصّصة.

وما يزال ملف ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا، محلّ جدال وسجّال محلي ودولي ويواجه عقبات، رغم الجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إيجاد آلية لتأمين انسحابهم الكامل من البلاد.