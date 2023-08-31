تصريح مفاجئ.. ابنة رجل دين شيعي شهير تؤكد "ما زال حياً بليبيا"

قبيل الذكرى الـ 45 لاختفائه التي تحل اليوم الخميس، أطلقت ابنة رجل الدين اللبناني الشيعي موسى الصدر، تصريحات نارية، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة في السجون الليبية.

وقالت مليحة، الابنة الصغرى للصدر في مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء، إن والدها ورفيقيه على قيد الحياة داخل السجون في ليبيا.

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كما حمّلت السلطات الليبية مسؤولية تحريرهم، مؤكدة أن التحقيقات توصلت إلى أنهم ما زالوا أحياء.

وتعد مليحة الابنة الصغرى للإمام الشيعي الشهير، يكبرها ثلاثة أولاد، هم صدر الدين وحميد وحوراء. ولد الصبيّان في إيران، فيما ولدت الفتاتان في لبنان.

رسالة سيف الإسلام

أتت تصريحات مليحة بالتزامن مع رسالة شديدة اللهجة وجهها نجل العقيد الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، (ورئيس حركة أمل التي أسسها الصدر)، وذلك ردّا على استمرار احتجاز شقيقه هانيبال في السجون اللبنانية منذ 8 سنوات، ورفض مطالب الإفراج عنه.

فيما يوجه القضاء اللبناني إلى هانيبال تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين".

يذكر أن رجل الدين الشيعي الشهير موسى الصدر، فقد في ليبيا عام 1978، أي قبل 45 عاما.

وتعتقد عائلته أنه لا يزال على قيد الحياة في أحد السجون رغم أن العديد من اللبنانيين يفترضون أنه توفي، لاسيما أنه لو كان حيا الآن لكان عمره 94 عاما.

"عثرنا على ما يعتقد أنه قبره"

وكان مصطفى عبد الجليل، كشف عام 2012 عندما كان رئيسا للمجلس الانتقالي الليبي المؤقت في مقابلة مع برنامج الذاكرة السياسية على "العربية"، أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يسافروا إلى إيطاليا.

كما أردف - وكان وزيرا للعدل في عهد القذافي - أن لديه تفاصيل عن تلك القضية لا يستطيع الإفصاح عنها.

وقال: "عثرنا على ما نعتقد أنه قبر الصدر، ونبشناه في حضور وفد لبناني، وأعطيناهم عيّنة من جثمانه وملابسه".

كذلك أكد أن الفريق اللبناني أخذ عيّنة من كل الجثامين الموجودة في القبر الجماعي حينها.

فيما نفت حركة أمل وقتها كلام عبد الجليل، مؤكدة أن فحوص الحمض النووي أثبتت أنها لشخص آخر، مستغربة كيف كشف عبد الجليل تفاصيل محادثاته مع اللجنة المعنية رغم أنها سرية.