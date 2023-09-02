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من لقاء عقيلة صالح وعبدالله باتيلي (صورة نشرها المبعوث الأممي إلى ليبيا على حسابه في تويتر)

تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات.. محور لقاء صالح وباتيلي

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، السبت، أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وشدد صالح خلال لقائه باتيلي على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفق ما أفاد بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

بدوره، قال باتيلي على تويتر إنه ناقش مع صالح التطورات السياسية الجارية في ليبيا، مشيراً إلى أنهما شددا على "الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة".

كما أضاف: "اتفقنا أيضاً على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية".

"عهد الحروب قد ولى"

يشار إلى أنه في وقت سابق السبت، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن "عهد الحروب قد ولى ولن يعود "مهما اشتدت الفتن".

وقال الدبيبة في كلمة خلال حفل تخريج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب: "سنقف بالمرصاد أمام من يزعزع أمن المواطن والوطن.. سنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير".

لجنة "6+6"

يذكر أن لجنة "6+6" تشكلت من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وفي أواخر مايو الماضي، توافقت اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024.

ورغم محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، فشلت جميع محاولات القوى الدولية والإقليمية في إجراء انتخابات عامة أو رئاسية في البلاد، كان آخرها قبل نحو عامين حين تقرر تأجيل الانتخابات قبل أيام من إجرائها أواخر 2021.

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