الجزائر.. إنقاذ رضيعة بقيت 4 ساعات تحت أنقاض عمارة

نجحت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية، السبت، في إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار عمارة في ولاية عنابة بالشرق الجزائري.

ووفق ما أعلنته الحماية المدنية، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

مادة اعلانية

يذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت كحصيلة أولية، السبت، إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل عمارة في ولاية عنابة.

وأفاد بيان الحماية المدنية بأن الانفجار وقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية مكونة من طابق أرضي+5. على المستوى المكان المسمى البوني وسط بلدية ودائرة البوني. ولا تزال العملية متواصلة لحد الساعة.

وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، السبت، فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز الذي وقع ببلدية البوني في ولاية عنابة وخلف عدة جرحى.

وجاء في البيان "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 02-09-2023 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا، وقع انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة بحي طارق بن زياد، بلدية البوني، ولاية عنابة، حيث أصيب 17 شخصا نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، كما خلف أضرارا مادية بالغة بالعمارة".

وختم البيان: "وكيل الجمهورية انتقل إلى عين المكان، وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع، ويشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة".