تونس تضع قياديا بارزا بحركة النهضة قيد الإقامة الجبرية

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أعلنت حركة النهضة الإخوانية في تونس، السبت، أن السلطات وضعت عبد الكريم الهاروني المسؤول الكبير في الحركة قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وقد تقرر وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية مدة أربعين يوما تطبيقا لقانون الطوارئ.
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ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميده في 2021.
وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحركة منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم.
كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب.
ووصف سعيد من ألقي القبض عليهم بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون".
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