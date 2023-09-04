ليبيا.. حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة 6+6 من وضع القوانين الانتخابية

قال بيان للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، إن قائد الجيش خليفة حفتر اتفق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة انتهاء لجنة 6+6 المشتركة من وضع القوانين الانتخابية.



وأكد حفتر وباتيلي أيضا في اجتماع بمقر القيادة العامة في بنغازي على أهمية "تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".





وكان بايتلي قد التقى أمس الأحد مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لبحث ملف الانتخابات والأوضاع الأمنية في ليبيا.





وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.



وفي أواخر مايو أيار الماضي، توافقت لجنة (6+6) على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول المقبل والرئاسية في يناير كانون الثاني 2024.



ورغم محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، فشلت جميع محاولات القوى الدولية والإقليمية في إجراء انتخابات عامة أو رئاسية في البلاد، وكان آخرها قبل نحو عامين حين تقرر تأجيل الانتخابات قبل أيام من إجرائها في أواخر 2021.

مادة اعلانية