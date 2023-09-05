تهم كثيرة.. تونس تقرر إيقاف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

اعتقلت الشرطة التونسية، الثلاثاء ، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي، من داخل منزله بمحافظة سوسة شرق البلاد، على ما أعلنت زوجته ومحاميه.

ولم تتضح بعد أسباب إيقاف المسؤول السابق، إلا أن أصواتا تعتقد أن قرار الإيقاف جاء بسبب الأبحاث المتعلقة بشبهة غسيل الأموال المنسوبة إلى جمعية خيرية.

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أموال مشبوهة

ويتعلّق الأمر بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، ومرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

ويتابع الجبالي كذلك في التحقيقات المتعلقة بتهمة منح الجنسية التونسية لأجانب واستصدار جوازات سفر بطريقة غير قانونية، وهي القضية التي يتابع فيها كذلك القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري الذي فرضت عليه السلطات هذا الأسبوع الإقامة الجبرية.

كما أنه ملاحق أيضاً في قضية تسفير آلاف التونسيين إلى مناطق النزاع للقتال ضمن الجماعات الإرهابية، التي لا تزال الأبحاث جارية بشأنها.

تجميد أرصدة وملاحقات

يشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب النهضة كان خضع للتحقيق على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد داهمته العام الماضي وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".

وأصدر القضاء التونسي قبل فترة، قرارا بتجميد أرصدة عدد من قيادات النهضة، من بينهم حمادي الجبالي وراشد الغنوشي وقيادات أخرى، لوجود شبهة تبييض أموال.