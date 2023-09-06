تونس.. إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

بعد اعتقاله من داخل منزله بمحافظة سوسة شرق تونس، كشف محام الثلاثاء أن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بعد الاستماع إليه.

وأوضح سمير ديلو في صفحته على فيسبوك أنه "تم الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي لمدة 7 ساعات بخصوص التعيينات والانتدابات إبان ترؤسه للحكومة".

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كما أضاف: "تقرر بعد مراجعة النيابة العمومية إبقاؤه بحالة سراح"، مردفاً أن هيئة الدفاع عنه ستطلع الرأي العام لاحقاً على التفاصيل.

غسل الأموال

يذكر أن قوات الأمن كانت ألقت القبض على الجبالي صباح الثلاثاء دون أن تتضح الأسباب.

وفي يونيو الماضي، ألقت السلطات القبض عليه بتهمة غسل الأموال قبل الإفراج عنه وإبقائه على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أن الجبالي ترأس الحكومة في الفترة من أواخر عام 2011 وحتى أوائل 2013.

فيما استقال من حركة النهضة عام 2014، ثم رشح نفسه بالانتخابات الرئاسية بشكل مستقل سنة 2019.