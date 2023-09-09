اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر بالمغرب - فرانس برس
من الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر بالمغرب - فرانس برس
زلزال المغرب

فيديو مؤثر.. مغربية تبحث عن فلذات كبدها بين ركام الزلزال: "ترحموا على أولادي"

رسالة السيدة لامست قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيراً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت القصص الإنسانية المؤثرة جراء الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب منذ عقود، تخرج من بين الركام، وإحدى تلك القصص المؤلمة وثقها مقطع فيديو تداوله المغاربة على نطاق واسع يظهر أما تبحث عن أبنائها تحت الأنقاض.

وطالبت السيدة المغربية قائلة: "ترحموا على أولادي".

مادة اعلانية

رسالة هذه السيدة لامست قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا كبيرا.

وضرب الزلزال المدمر عدة مناطق في المغرب، هي الحوْز، ومرّاكْش، ووَرْزازات، وأزيلال، وشيشاوة وتارودانت.

وخلّف الزلزال وفق آخر التصريحات الرسمية 822 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وقالت الداخلية المغربية إن الجيش يُسخر كل إمكانياته لدعم عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة، ترافق ذلك مع هَبّة شعبية عفوية انطلقت ودعوات للتبرع بالدم.

كاميرا مراقبة ترصد مشهداً مهيباً للحظات وقوع زلزال المغرب العنيف المغرب زلزال المغرب كاميرا مراقبة ترصد مشهداً مهيباً للحظات وقوع زلزال المغرب العنيف

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية أغادير فتح الساحة الكبرى في المدينة لاستقبال السكان من المناطق المنكوبة.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن فرق الحماية المدنية وصلت إلى معظم المناطق المنكوبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قصة قطار الرئيس كيم المدرع الذي يستعد لاستقلاله لروسيا في رحلة مثيرة تقلق الغرب قصة قطار الرئيس كيم المدرع الذي يستعد لاستقلاله لروسيا في رحلة مثيرة تقلق الغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط