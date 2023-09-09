مراكش.. انهيار أجزاء من مبان أثرية مدرجة بقائمة اليونسكو

قال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت، قالوا إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو". وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

وأظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصًا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور. وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترًا (226 قدمًا) باسم "سقف مراكش".

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كما نشر مغاربة مقاطع مصورة تظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. وقال المسؤول بالمنطقة إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

"المدينة العتيقة"

يُذكر أن المدينة القديمة لمراكش يطلق عليها اسم "المدينة العتيقة"، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في مراكش. وقد سُجلت في سنة 1985، ضمن قائمة التراث العالمي التي أقرتها منظمة اليونيسكو.

بُنيت سنة 1071-1072، كعاصمة للدولة المرابطية ثم للدولة الموحدية. وتضم مجموعة من الآثار التي تركها الموحدون والمرابطون، وكذلك السعديون، ومنها الأسوار وأبوابها، وجامع الكتبية ومنارته التي تبلغ 77 مترا من العلو، ومواقع وآثار السعديين، وكذلك المنازل التقليدية القديمة من رياضات وغيرها بطابعها المغربي القديم المتميز.

الأقوى منذ قرن

وأكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأن الهزة الأرضية أسفرت عن وفاة 632 شخصا وإصابة المئات بجروح بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وتسبب الزلزال الذي وصف بالأكبر في تاريخ المملكة بأضرار مادية وانهيارات للمباني. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن السلطات الصحية في مراكش ناشدت السكان بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ الحالات التي تحتاج لنقل الدم.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.