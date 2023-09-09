المعهد الوطني للجيوفيزياء: زلزال المغرب الأعنف منذ قرن

أكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب ".

وقتل 296 شخصا وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب فجر السبت متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة. وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

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وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة.

مراسل العربية عادل الزبيري : السلطات المغربية تدعو المواطنين إلى الهدوء وترقب لإعلان الحكومة عن خطة عمل #العربية pic.twitter.com/fmvje2eO30 — العربية (@AlArabiya) September 9, 2023

المسؤول المغربي قال إن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر السبت إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.

وأوضح في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) ، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

وأضاف أن "الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء يقول إن الزلزال في #المغرب هو الأعنف منذ قرن#زلزال_في_المغرب#العربية pic.twitter.com/GI3ZciecF2 — العربية (@AlArabiya) September 9, 2023

وبحسب المسؤول، فإن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.

هذا ووجه مركز حقن الدم في مراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش – آسفي، ودعا المركز كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز قصد التبرع بالدم.