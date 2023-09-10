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من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب - رويترز
من زلزال المغرب (رويترز)
زلزال المغرب

الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة المغرب بفاجعة الزلزال

دبي - العربية.نت
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عبرت الجزائر، اليوم الأحد، عن استعدادها التام من أجل تقديم المساعدة إلى المغرب، في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش مساء الجمعة.

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خطة طارئة

وأشارت، وزارة الخارجية في بيان إلى أن الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به، مضيفة أن المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية مكون من 80 متخصصا.

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وكانت الجزائر قد أبدت أمس السبت، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمساعدة المغرب، على إثر الزلزال العنيف.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".

فتح المجال الجوي

كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين.

فيما أعربت "عن صادق تعازيـها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال".

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

أكثر من ألفي قتيل

يشار إلى أن الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، جاء بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية).

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

كما أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت عن أنه أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

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