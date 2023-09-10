حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب.. 2122 قتيلاً و2421 مصاباً

أفاد التلفزيون المغربي، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز المملكة مساء يوم الجمعة إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.

وأشار إلى أن هذه الأعداد مؤقتة، حيث تم إحصاؤها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يعني أنها مرشحة للزيادة.

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هزة جديدة

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ40 ساعة الماضية.

مركز الزلزال

بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميل) جنوب مراكش.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.

"الأكثر خطورة"

ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

يشار إلى أن شدة الزلزال الذي ضرب وسط المغرب سبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته هزات الارتدادية، تسببت أيضا في انهيار العديد من المباني بعدد من المناطق والأقاليم.

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.