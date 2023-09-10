المغرب: سنقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال

فيما لا يزال المغرب تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، أكدت الحكومة أنها ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد: "سنوفر النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال".

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كما أضاف: "نرحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم".

2122 قتيلاً

يشار إلى أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلاً على الأقل حتى عصر الأحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصراً (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصاً، وعدد الجرحى 2421"، وفق فرانس برس.

فيما سجلت أكبر حصيلة للضحايا بإقليم الحوز (1351) جنوب مراكش، حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.

كما أردفت أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

يذكر أن شدة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أفاد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة الزلازل الأميركية).