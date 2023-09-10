زلزال المغرب.. بريطانيا ترسل فرق بحث وإنقاذ

أعلنت بريطانيا، الأحد، أنها سترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب بعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة.

وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان إن "60 من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين و4 من كلاب البحث ومعدات الإنقاذ سترسل إلى المغرب"، مضيفاً أن الفرق تم إرسالها الأحد على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية، وفق رويترز.

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كما أردف أن "وزير الخارجية تحدث إلى نظيره المغربي وتظل بريطانيا على تواصل وثيق مع السلطات المغربية".

2122 قتيلاً

يشار إلى أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلاً على الأقل حتى عصر الأحد، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: "في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصراً (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصاً، وعدد الجرحى 2421".

إقليم الحوز

فيما سجلت أكبر حصيلة للضحايا بإقليم الحوز (1351) جنوب مراكش، حيث تم تحديد بؤرة الزلزال، وفق فرانس برس.

ويمتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير محتضناً العديد من القرى النائية في الغالب، وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوتها تقليدية لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

كما سجل تضرر أكثر من 18 ألف أسرة في هذا الإقليم من الزلزال، حسب قناة "ميدي 1 تي في" التلفزيونية العمومية، حيث نصبت خيام لإيوائها في المناطق المنكوبة.

جهود لإنقاذ الجرحى

كذلك أكدت وزارة الداخلية أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

وأشارت إلى تسجيل حصيلة كبيرة من الضحايا في إقليم تارودانت المجاور للحوز جنوباً، بـ492 قتيلاً.

يذكر أن المغرب لا يزال تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، والذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة الزلازل الأميركية).