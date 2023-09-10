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Volunteers recover a body from the rubble of collapsed houses in Tafeghaghte, 60 kilometers (37 miles) southwest of Marrakesh, on September 10, 2023, two days after a devastating 6.8-magnitude earthquake struck the country. (AFP)
عمليات البحث عن ناجين بعد زلزال المغرب تتواصل

وصول أول فريق إنقاذ متطوع من فرنسا إلى المغرب

دبي - العربية.نت
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فيما تواصل السلطات المغربية البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وصل فريق من رجال الإنقاذ المتطوعين الفرنسيين اليوم الأحد إلى المغرب للمشاركة في عمليات الإنقاذ قرب مراكش، وفق سلطات محلية فرنسية.

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فريق الإنقاذ

ويتألف الفريق من 4 متخصصين في عمليات الإنقاذ والدعم والبحث، وممرض ومدرب متخصص برفقة كلب بحث. وحملت البعثة الآتية من ليون معها معدات يناهز وزنها 300 كلغ.

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من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاهزية بلاده لمساعدة المغرب، وذلك في تصريحات في ختام قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي، وقال: "لقد حشدنا كافة الفرق الفنية والأمنية لتتمكن من التدخل عندما ترى السلطات المغربية ذلك مفيدا".

"مستعدون للمساعدة"

وأشار ماكرون إلى أن السلطات المغربية "تعرف بالتحديد ما يمكننا توفيره وطبيعته وتوقيت ذلك"، مضيفا "في اللحظة التي يتم طلب هذه المساعدة سيتمّ إرسالها، ونحن مستعدون (لذلك)".

كما أكد أنه يعود للسلطات المغربية "أن تقرر بناء على تقييمها الميداني" لكي تعود المساعدة الفرنسية بالفائدة.

أكثر من 2000 قتيل

يشار إلى أن الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، جاء بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية).

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

كما أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت عن أنه أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

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