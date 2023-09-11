المغرب قلب المواجع.. تعرف على أكثر الزلازل دموية منذ 25 عاما

بينما لا تزال جهود البحث عن ناجين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب قبل يومين وتسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص جارية، نلقي الضوء على أعنف الزلازل التي شهدتها عدة دول خلال الـ 25 عاماً الماضية وفقا للبيانات التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وبحسب الهيئة الأميركية، شهد المغرب السبت زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر أودي بحياة أكثر من 2200 شخص وخلال العام الجاري أيضا وبالتحديد في 6 فبراير 2023، في تركيا وسوريا، قتل زلزال بقوة 7.8 درجة أكثر من 21600 شخص.





530 قتيلاً وأكثر من 8000 مصاب ضحايا زلزال إيران المرعب 530 قتيلاً وأكثر من 8000 مصاب ضحايا زلزال إيران المرعب زلزال العراق وإيران

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أما في 25 أبريل 2015 في نيبال، قُتل أكثر من 8800 شخص بسبب زلزال بقوة 7.8 درجة.

وتحديدا في 26 ديسمبر ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق إيران، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.





زلزال اوزاكا - اليابان زلزال أوساكا - اليابان زلزال أوساكا - اليابان

وفي 11 مارس 2011 هز زلزال بقوة 9.0 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان ما أدى إلى حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.





زلزال هايتي (رويترز) الدمار الذي خلفه الزلزال في هايتي (رويترز) زلزال هايتي (رويترز)

بينما في 12 يناير 2010 في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجة. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316.000، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.



مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب زلزال الصين مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب زلزال الصين

وفي 12 مايو 2008 ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة شرق سيتشوان في الصين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص. بينما في 27 مايو 2006: قُتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزيرة جاوة الإندونيسية.

وفي 8 أكتوبر 2005 زلزال بقوة 7.6 درجة يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية. وخلال 26 ديسمبر 2004: زلزال بقوة 9.1 درجة في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.





من مناطق الزلزال المنكوبة في تركيا (رويترز) من مناطق الزلزال المنكوبة في تركيا (رويترز) من مناطق الزلزال المنكوبة في تركيا (رويترز)

وقبل ذلك وتحديدا يوم 26 يناير 2001 ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة ولاية جوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وفي النهاية يوم 17 أغسطس 1999 زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب مدينة إزميت في تركيا، ما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص.