معهد الجيوفيزياء المغربي يتوقع استمرار الهزات الارتدادية لأشهر

لا يبدو أن تداعيات الكارثة التي حلت بالمغرب فجر السبت، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز مخلفاً أكثر من ألفي قتيل، ستنتهي عند هذا الحد.

سكان المناطق المهدمة لا تعودوا!

فوسط استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين تحت الأنقاض، أعلن مدير معهد الجيوفيزياء المغربي رصد 10 هزات محسوسة ومئات غير محسوسة منذ يوم الزلزال.

مادة اعلانية

وتوقع أيضاً استمرار الهزات الارتدادية لأشهر.

كما أكد أن على سكان المناطق التي هدمت مبانيها بشكل كامل عدم العودة إليها مطلقا، مناشداً السلطات لتقييم إمكانية إعادة إعمارها من الأصل.

تأتي هذه التطورات بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع ارتفاع حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب منذ قرن.

فيما تعمل السلطات على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بتلك الكارثة، حيث تبين أن هناك عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

في حين يواجه عمال الإغاثة تحدياً للوصول إلى القرى الأكثر تضررا في منطقة جبال الأطلس، وهي سلسلة جبال وعرة غالباً ما تكون المناطق السكنية فيها نائية، حيث انهار الكثير من المنازل فيها.

الفاجعة الأكبر

يذكر أن هذا الزلزال الذي ضرب المغرب فجر السبت هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960 حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أكادير.

إذ حصد 2122 قتيلاً و2421 مصابا، وفق أحدث إحصائية مساء أمس الأحد.