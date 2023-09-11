اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الدمار عقب زلزال المغرب (رويترز)
زلزال المغرب

وفيات المغرب ترتفع.. 2862 قتيلاً حصدهم الزلزال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب إلى 2862 قتيلاً حتى مساء الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: "إلى حدود الساعة السابعة مساء الاثنين (18:00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصاً، تم دفن 2854 منهم"، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562 مصاباً، بحسب فرانس برس.

هل توقع زلزالاً آخر في المغرب..العالم الهولندي يضرب ثانية المغرب العربي هل توقع زلزالاً آخر في المغرب..العالم الهولندي يضرب ثانية
مادة اعلانية

مساعدات فورية

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق الاثنين أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريباً جداً.

كما أضاف بايتاس في تصريحات لـ"العربية/الحدث": "سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة"، مردفاً أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال.

كذلك أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيراً إلى قرب عودة الخدمات لمراكش بأسرع وقت.

من الدمار عقب زلزال المغرب (رويترز)
من الدمار عقب زلزال المغرب (رويترز)

وختم قائلاً إنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتاً إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

يشار إلى أن رجال الإنقاذ المغاربة يسابقون الوقت بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع ليل الجمعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد تضررها من الزلزال.. ما تاريخ ساحة جامع الفنا في مراكش؟ بعد تضررها من الزلزال.. ما تاريخ ساحة جامع الفنا في مراكش؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط