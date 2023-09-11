وفيات المغرب ترتفع.. 2862 قتيلاً حصدهم الزلزال

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب إلى 2862 قتيلاً حتى مساء الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان: "إلى حدود الساعة السابعة مساء الاثنين (18:00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصاً، تم دفن 2854 منهم"، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562 مصاباً، بحسب فرانس برس.
مساعدات فورية
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق الاثنين أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريباً جداً.
كما أضاف بايتاس في تصريحات لـ"العربية/الحدث": "سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة"، مردفاً أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال.
كذلك أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيراً إلى قرب عودة الخدمات لمراكش بأسرع وقت.
وختم قائلاً إنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتاً إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.
يشار إلى أن رجال الإنقاذ المغاربة يسابقون الوقت بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع ليل الجمعة.
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