الجزائر تعلن إرسال مساعدات إنسانية واستعجالية إلى ليبيا

قررت الجزائر، اليوم الثلاثاء، وبتكليف من رئـيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسـانية واستعجالية إلى ليبيا.

وبحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فإن القرار جاء استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة.

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وتقرر إرسال المساعدات الإنسانية الهامة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وتتمثل المساعدات الإنسانية والاستعجالية في مواد غذائية، طبية وألبسة وخيم.

هذه المساعدات تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا عن التضامن اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق.





من الدمار في ليبيا جراء إعصار دانيال - أسوشييتد برس من آثار السيول التي ضربت ليبيا - فرانس برس الدمار في ليبيا جراء الإعصار دانيال

وقال وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مخيف، وهناك أماكن مازالت معزولة وأحياء جرفت بكاملها، وإن أعداد الوفيات جراء الفيضانات التي ستظهر غدا مخيفة، لافتا إلى أن أعداد ضحايا الفيضانات تجاوزت 3000 قتيل حتى الآن.

وأفاد الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر بمقتل 3 متطوعين أثناء عمليات الإنقاذ في ليبيا.

ومن جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الليبية للعربية إنها حذرت السلطات من العاصفة قبل وقوع الكارثة بـ5 أيام لكن الأخيرة لم تأخذها على محمل الجد.

من جهته، ناشد وزير الطيران المدني الليبي، في تصريح للعربية، كافة الدول إرسال فرق إنقاذ متخصصة، مشيرا إلى أن معظم المنازل تضررت في درنة وغمرتها المياه.

وأفاد مراسل "العربية" بأن وصول فرق الإنقاذ إلى درنة صعب بسبب دمار الطرق بالمدينة، فيما أكد وزير الموارد المائية الليبي أن أضرارا كبيرة للغاية لحقت بشبكات المياه والبنية التحتية في درنة.

وتركت السيول والفيضانات التي ضربت مدناً بشرق ليبيا نتيجة إعصار دانيال، آثاراً كارثية على البلاد، بعدما حوّلت بعضها إلى ركام، والتهمت أحياء كاملة بمواطنيها.

وفي تصريح صادم، نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله، إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000، والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.