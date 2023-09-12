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بعد فيضانات وسيول مدمرة.. ليبيا تنشد دعماً دولياً

العربية.نت - منية غانمي
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ناشد المجلس الرئاسي في ليبيا دول الجوار والمنظمات الدولية تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة في شرق البلاد، التي تواجه فيضانات قوية أتت على الأخضر واليابس.

وقال في بيان مساء الاثنين، إن "ليبيا تعاني من جراء العاصفة الجوية التي تمر على المنطقة الشرقية ولا سبيل إلا الوقوف يد واحدة للتغلب على هذا الظرف الصعب".

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كما أشار إلى أن "التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من هذه الكارثة الطبيعية".

درنة وشحات والبيضاء منكوبة

كذلك أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها.

ودعا المنفي كافة المواطنين الالتزام بقواعد السلامة والتعاون مع الجيش والجهات الأمنية للحفاظ على حياتهم.

أكثر من ألفي قتيل

يذكر أن أكثر من ألفي شخص قتلوا، حسب المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، جراء الفيضانات التي تسببت في تجريف الطرق والمحاصيل الزراعية والمنازل وهدم الجسور وتدمير البنية التحتية، فيما تجاوز عدد المفقودين 7000 شخص.

كما اختفت أحياء بالكامل وفقدت عائلات بأكملها، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.

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