حكومة الوحدة الليبية: ضحايا الإعصار في درنة بالآلاف

أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة شرق البلاد بالآلاف.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة في تصريحات لـ"العربية/الحدث" مساء الاثنين: "خصصنا أموالاً للبلديات المتضررة لتلبية احتياجات الناس".

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كما أضاف: "بدأنا نقل فرق الإنقاذ والفرق الطبية إلى درنة".

صعوبات كثيرة

بدوره أعلن مجلس النواب عن مواجهة صعوبات كثيرة في عمليات الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبدالله بلحيق في تصريحات لـ"العربية/الحدث إن فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى الكثير من المناطق.

كذلك أردف أن درنة والبيضاء أكثر المدن المتضررة من الإعصار.

"شديدة للغاية"

يشار إلى أن العاصفة دانيال ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وتقع المدينة التي تعد 100 ألف نسمة في وادي نهر يحمل الاسم ذاته.

إلى ذلك وصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضاً أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت بغضون 24 ساعة".