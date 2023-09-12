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فيضانات ليبيا.. مشاهد صادمة لجثث متناثرة في الشوارع!

العربية.نت - منية غانمي
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"جثث في كل مكان".. هذا هو الوضع في مدينة درنة شرق ليبيا التي تعرضت لفيضانات مدمرة أدت إلى مصرع وفقدان الآلاف.

وأظهرت فيديوهات صادمة جثثاً لعشرات الضحايا ملقاة في الشوارع وعلى الرصيف بانتظار دفنها، بينما تستمر عمليات استخراج الجثامين الأخرى من تحت ركام المباني التي أغرقتها المياه.

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كما تتواصل جهود البحث عن العالقين والمفقودين، في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص العثور على ناجين وأحياء.

كذلك وثقت مقاطع مصورة مشهد من مقبرة جماعية حديثة لم تعد تتسع لأعداد الضحايا المرتفعة، بعدما بلغت طاقة استيعابها القصوى، بينما وجه رجال الإنقاذ نداءات للسلطات المختصة للعثور على أماكن لدفن الموتى.

أكثر من ألفي قتيل

يذكر أن أكثر من ألفي شخص قتلوا، حسب المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، جراء الفيضانات التي تسببت في تجريف الطرق والمحاصيل الزراعية والمنازل وهدم الجسور وتدمير البنية التحتية، فيما تجاوز عدد المفقودين 7000 شخص.

كما اختفت أحياء بالكامل وفقدت عائلات بأكملها، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.

ولمواجهة هذه الأزمة، ناشدت ليبيا دول الجوار والمنظمات الدولية، تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة في شرق البلاد، والمشاركة في إعادة بناء المنطقة من هذه الكارثة الطبيعية.

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