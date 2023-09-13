بريطانيا تقدم حزمة مساعدات بقيمة مليون جنيه إسترليني إلى ليبيا بعد الفيضانات
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أولية تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الفيضانات الكارثية في مدينة درنة الليبية.
وقالت بريطانيا إنها تعمل مع شركاء على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "سنواصل التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن الدعم الإضافي الذي قد يكون مطلوبا".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
من الأجمل؟.. سحب اللقب من ملكة جمال بسبب "خطأ في العد"ماتيلدا لولون فازت بلقب ملكة جمال كاليدونيا الجديدة السبت، لكن وصيفتها الثالثة هي من تستحق هذا اللقب سوشيال ميديا
-
إعلام سوري: مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 بغارة إسرائيلية على طرطوسمدينة طرطوس الساحلية المطلة على البحر المتوسط بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد سوريا
-
قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاتة!الالتهاب المعروف باسم الالتهاب المزمن يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحته صحة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية