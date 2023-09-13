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الجثث بشوارع درنة الليبية - فرانس برس
الجثث بشوارع درنة الليبية - فرانس برس

بريطانيا تقدم حزمة مساعدات بقيمة مليون جنيه إسترليني إلى ليبيا بعد الفيضانات

العربية.نت- وكالات
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أولية تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الفيضانات الكارثية في مدينة درنة الليبية.

وقالت بريطانيا إنها تعمل مع شركاء على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "سنواصل التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن الدعم الإضافي الذي قد يكون مطلوبا".

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