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شاب يصارع السيول في درنة
مشهد من الفيديو

شاهد.. شاب ليبي يصارع الموت وسط سيول درنة الجارفة

بدا الشاب في المقطع وهو وسط مجرى مائي ويقاوم التيار متشبثا بحبل ألقاه إليه مجموعة تحاول إنقاذه على يابسة قريبة

العربية.نت
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رصد مقطع فيديو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقة) مشهدا يحبس الأنفاس لمحاولة إنقاذ شاب كادت تجرفه السيول الهائلة التي ضربت المدينة.

وبدا الشاب في المقطع وهو وسط مجرى مائي ويقاوم التيار متشبثا بحبل ألقاه إليه مجموعة تحاول إنقاذه على يابسة قريبة.

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وظهر الشاب في حالة إعياء وكأنه يعاني من إصابة، وكان متشبثا بالحبل، ولكنه عاجز عن التقدم للأمام، ولحسن الحظ أن مقاومته مكنته من الثبات وعدم الانجراف مع تيار المياه المندفع.

ولم يسجل الفيديو مصير الشاب، ولكنه أعطى لمحة عن المأساة الهائلة التي ضربت المدينة وجرفت آلاف السكان بمنازلهم.

وتحصي مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا قتلاها، الأربعاء، فيما يتوقع بأن ترتفع أكثر حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة "دانيال".

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه يوجد أكثر من 11,000 مفقود حتى الآن جراء الفيضانات.

وانفجر سدّان في المدينة، بعد ظهر الأحد، تحت وقع الأمطار الجارفة والإهمال بعدما ضربت العاصفة دانيال، وجرفت السيول المساكن وبداخلها سكانها في مشاهد مروعة.

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وفي وقت متأخر الثلاثاء، بلغت الحصيلة الأولية الصادرة عن السلطات الليبية 2300 قتيل على الأقل. وأفادت أجهزة الطوارئ بأن أكثر من 5000 شخص فُقدوا وأصيب حوالي 7000 بجروح.

وتعاني ليبيا من صراع سياسي ألقى بآثاره على كافةمناحي الحياة ومنها صيانة السدود التي انهارت بطريقة لم يتوقعها أحد.

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