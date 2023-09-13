قاض تونسي يصدر "بطاقات جلب دولية" بحق شخصيات سياسية بارزة

نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الثلاثاء عن متحدثة باسم محكمة أن قاضيا تونسيا أصدر أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة.

وأفادت الوكالة أن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة (أصدر) بطاقات جلب دولية" بحق 12 شخصا.

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ومن بين المستهدفين أيضا معاذ الغنوشي، نجل زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي.

وأضافت المتحدثة أن الاثني عشر شخصا موجودون في خارج البلاد الآن.