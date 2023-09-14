الداخلية الليبية: الفيضانات محت مناطق بالكامل

بعدما أودت فيضانات أشبه بتسونامي بأكثر من 11 ألف شخص شرق ليبيا فيما لا يزال نحو 20 ألف في عداد المفقودين، كشفت وزارة الداخلية أن الفيضانات محت مناطق بالكامل.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية محمد الشريف لـ"العربية/الحدث" الخميس: "شكلنا لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي مدينة درنة".

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كما لفت إلى أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة، مضيفاً أن "الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة".

فيما أردف أن عودة الاتصالات في درنة ساعدت في العثور على ناجين من الفيضانات.

مساعدات عاجلة

بدوره أكد برنامج الغذاء العالمي العمل مع السلطات الليبية للوصول إلى المناطق المنكوبة.

وقالت مديرة الوحدة الإقليمية في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة لـ"العربية/الحدث" الخميس: "بدأنا منذ الثلاثاء تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين بليبيا.

كما أضافت: "رصدنا مساعدات غذائية لنحو 100 ألف شخص في ليبيا".