العاهل المغربي: إيواء الأسر المتضررة من الزلزال أولوية قصوى

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أن بلاده وضعت برنامجا عاجلا للإيواء يشمل آلاف المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا في المناطق المنكوبة بالزلزال، مشددا على أن برنامج إيواء الأسر المتضررة يمثل أولوية قصوى يجب إنجازه.

وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر منح الأسر المتضررة من الزلزال مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

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كما أضاف البيان أن البرنامج العاجل للإيواء يشمل نحو 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا في خمسة أقاليم منكوبة بالزلزال.

وتعرض المغرب لزلزال مدمر بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية، مما تسبب في انهيار العديد من المباني بعدد من المناطق والأقاليم ومقتل الآلاف.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال 2946 قتيلا إضافة إلى 5674 جريحا إلى حد مساء الأربعاء، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن معظمهم دفنوا.