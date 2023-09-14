بعدما انهارت جسورها.. إعادة ربط مناطق مدينة درنة ببعضها

بعدما حولتها الفيضانات إلى مدينة مدمرة بالكامل، إذ جرفت المياه أبنية بأكملها وانهارت جسورها، أعادت السلطات الليبية ربط مناطق مدينة درنة ببعضها.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن الجسور في المدينة الساحلية انهارت بالكامل بسبب الفيضانات.

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وأضاف أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض في المدينة المنكوبة.

كما أكد على أن شرق درنة وغربها انفصلا بعد انهيار الجسور الرابطة بينهما.

منع دخول المدنيين

إلى ذلك، قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني، اليوم الخميس، إن العمليات بدأت لإجلاء المواطنين من درنة ومنع دخول المدنيين إليها.

وأضاف الفرجاني أن الوجود في درنة سوف يقتصر على فرق الإنقاذ والمتطوعين والجيش.

وما زال الوصول إلى درنة الواقعة في شرق البلاد صعبا للغاية، إذ دمّرت الطرقات والجسور فيما انقطعت خطوط الطاقة والهاتف عن مناطق واسعة حيث تشرّد 30 ألف شخص على الأقل.

11 ألف قتيل

وتجاوز عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المناطق الشمالية الشرقية من ليبيا 11 ألفا؛ بحسب ما جاء في بيان الهلال الأحمر الليبي.

وجاء في بيان المنظمة أن "عدد القتلى نتيجة الكارثة في شمال شرقي ليبيا تجاوز 11 ألفا، ولا يزال حوالي 20 ألف شخص مفقودين".

وضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، وجلب معه رياحاً عاصفة وأمطاراً غزيرة وعواصف رعدية إلى المدن الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغمرت المياه العديد من المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية الهامة الأخرى، وكانت مدينة درنة الأكثر تضرراً، حيث دمرت الفيضانات سدَين وتفاقم الوضع إلى كارثة أودت بحياة الآلاف.