اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ربط درنة ببعضها

بعدما انهارت جسورها.. إعادة ربط مناطق مدينة درنة ببعضها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما حولتها الفيضانات إلى مدينة مدمرة بالكامل، إذ جرفت المياه أبنية بأكملها وانهارت جسورها، أعادت السلطات الليبية ربط مناطق مدينة درنة ببعضها.

الصليب الأحمر بليبيا: فيضانات درنة نقلت مخلفات حرب قابلة للانفجار المغرب العربي الصليب الأحمر بليبيا: فيضانات درنة نقلت مخلفات حرب قابلة للانفجار

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن الجسور في المدينة الساحلية انهارت بالكامل بسبب الفيضانات.

مادة اعلانية

وأضاف أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض في المدينة المنكوبة.

كما أكد على أن شرق درنة وغربها انفصلا بعد انهيار الجسور الرابطة بينهما.

منع دخول المدنيين

إلى ذلك، قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني، اليوم الخميس، إن العمليات بدأت لإجلاء المواطنين من درنة ومنع دخول المدنيين إليها.

وأضاف الفرجاني أن الوجود في درنة سوف يقتصر على فرق الإنقاذ والمتطوعين والجيش.

وما زال الوصول إلى درنة الواقعة في شرق البلاد صعبا للغاية، إذ دمّرت الطرقات والجسور فيما انقطعت خطوط الطاقة والهاتف عن مناطق واسعة حيث تشرّد 30 ألف شخص على الأقل.

11 ألف قتيل

وتجاوز عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المناطق الشمالية الشرقية من ليبيا 11 ألفا؛ بحسب ما جاء في بيان الهلال الأحمر الليبي.

وجاء في بيان المنظمة أن "عدد القتلى نتيجة الكارثة في شمال شرقي ليبيا تجاوز 11 ألفا، ولا يزال حوالي 20 ألف شخص مفقودين".

وضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، وجلب معه رياحاً عاصفة وأمطاراً غزيرة وعواصف رعدية إلى المدن الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغمرت المياه العديد من المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية الهامة الأخرى، وكانت مدينة درنة الأكثر تضرراً، حيث دمرت الفيضانات سدَين وتفاقم الوضع إلى كارثة أودت بحياة الآلاف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في كلية القانون بـ"درنة" بعد تحويلها لمستشفى ميداني عقب كارثة السيول العربية في كلية القانون بـ"درنة" بعد تحويلها لمستشفى ميداني عقب كارثة السيول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط