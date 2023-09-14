مشاهد صادمة من الأقمارالصناعية.. درنة أضحت أثراً بعد عين

محيت معظم الأحياء في مدينة درنة الليبية، المطلة على البحر، في لحظات.
شوارع وحارات برمتها غطتها الفياضانات، محولة إياها إلى مساحات شاسعة من الطين.
درنه قبل وبعد السيل— Hatem Ben Mussa (@Teemo95) September 12, 2023
pic.twitter.com/R5B1LRL5RR
الكارثة الأعظم
فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية هول الكارثة الأعظم في تاريخ البلاد.
فقط بينت كيف تحولت تلك المدينة الساحلية إلى أثر بعد عين، مناطق بأكملها اختفت تحت السيول التي تفجرت جراء الإعصار دانيال، الذي وصل البلاد يوم الأحد الماضي.
كذلك أظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بدرنة، ذات الـ90 ألف نسمة، بعد انهيار سدين قديمين فيها جراء الفيضانات.
درنه قبل وبعد السيل— Hatem Ben Mussa (@Teemo95) September 12, 2023
pic.twitter.com/R5B1LRL5RR
كما تضررت مدينة المرج بشكل كبير، حيث قارنت الأقمار الصناعية صورا للمدينة قبل وبعد العاصفة، وأظهرت حجم الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية والمزارع فيها.
وكان وزير الخارجية في الحكومة التابعة لبرلمان شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج أكد سابقا أن ثلث درنة تقريبا سوي بالأرض جراء الفيضانات التي راح ضحيتها الآلاف، وسط توقعات بأن يصل عدد القتلى إلى نحو 40 ألفا.
يذكر أن البيئة الطبيعية للمنطقة التي ضربها الإعصار، فضلا عن موقع مدينة درنة في عمق وادي وعلى البحر كلها عوامل أثرت بشكل كبير على مفاقمة حجم الأضرار، فضلا عن انهيار سدين هناك جراء الفيضانات وبعد سنوات من الإهمال عظم من هول تلك الكارثة .
-
ألم معدة لا يوصف ونوبات من القيء والأرق.. خفايا عن إيلون ماسكعلى الرغم من أن "إيلون ماسك" أغنى رجل بالعالم، إلا أن نجاحه هذا كان مصحوباً بكثير من المصاعب.نوبات من القيء والأرقفقد كشف الكتاب الجديد الذي يتحدث عن ... الأخيرة
-
هل انتهت أسطورة "عروس النيل؟..لهذا تأخّـر فيضان أطول أنهار العالممنذ فجر التاريخ، لم يتخلّف نهر النيل عن موعده، بل كان يأتي في كل عام يسقي الزرع والضرع، إلا هذه السنة.فقد تخلّف أطول أنهار العالم ولم يصل في ميعاده، ... مصر
-
أغرب فيديو ستشاهده بحياتك.. كائنات غير بشرية مسجاة في توابيتفي مشهد ولا في الخيال، عرضت جثث لكائنات فضائية ثلاثية الأصابع، ومشوهة الرأس، داخل مبنى الكونغرس المكسيكي، أمام ذهول المشرعين والحاضرين.فقد حطت تلك ... الأخيرة