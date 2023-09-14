مناشدة أممية: منكوبو ليبيا والمغرب بحاجة لمساعدات طارئة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة سوف تعمل بكل السبل مع الشركاء للمساعدة في إيصال مساعدات طارئة للمتضررين من كارثتي السيول الجارفة في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب.

"معونات طارئة"

وأضاف غوتيريش بحسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "سوف تعمل الأمم المتحدة بكافة السبل الممكنة مع الأطراف الشريكة لها من أجل توصيل معونات طارئة لأولئك الذين في حالة ماسة إليها".

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ربع مليون ليبي بحاجة للمساعدة

في السياق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن هناك حاجة عاجلة لمساعدات تقدر بنحو 71.4 مليون دولار لتلبية احتياجات ربع مليون شخص من نحو 884 ألف متضرر من كارثة فيضانات ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف غريفيث في حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) أن هناك حاجة ماسة لتقديم معونات منقذة للحياة وتفادي وقوع كارثة صحية.

أكثر المناطق تضررا

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن عدد المتضررين من فيضانات ليبيا نحو 884 ألف شخص وإن أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال هي درنة والبيضاء والمرج وسوسة.

وتعرض المغرب لزلزال مدمر بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية، مما تسبب في انهيار العديد من المباني بعدد من المناطق والأقاليم ومقتل الآلاف.

كما ضرب إعصار دانيال شرق ليبيا مسببا سيولا عارمة مما أدى إلى مقتل الآلاف وفقدان عشرات الآلاف ودمار واسع النطاق.