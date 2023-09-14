وزير الدفاع الليبي: نخشى من كارثة بيئية بسبب الفيضانات

فيما ما زالت تبعات الإعصار الكارثي الذي ضرب الأراضي الليبية منذ الأحد الماضي تتوالى، عبر وزير الدفاع الليبي عن خشيته من كارثة بيئية بسبب الفيضانات.

كما قال أحميد حومة لـ "العربية/الحدث": "فرق من الجيش تواصل العمل على فتح الطرق نحو درنة"، مضيفاً "نحتاج إلى فرق مختصة بالبحث عن المفقودين".

#فيضان_ليبيا - وزير الدفاع الليبي أحميد حومة لموفد #الحدث ليث البزاري: الأولوية لدى الحكومة الليبية تتمثل في فرق إنقاذ بعدما تبين وجود أحياء تحت الأنقاض حتى الآن pic.twitter.com/4I3nKPjVSx — ا لـحـدث (@AlHadath) September 14, 2023

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إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، من مطار بنينا عن وصول مساعدات دولية لإغاثة ضحايا الفيضانات في ليبيا.

كما قال إن فرق البحث حددت مواقع أسر تحت الأنقاض في درنة وسارعت بإنقاذها.

وأكد أيضاً وصول فرق إنقاذ دولية إلى بنغازي للمساعدة في عمليات البحث.

#فيضان_ليبيا - وزير الدفاع الليبي أحميد حومة لموفد #الحدث ليث البزاري: مطار بنغازي يواصل استقبال الطائرات التي تحمل المساعدات وسط تصاعد الأزمة مع انتشار روائح الجثث في درنة pic.twitter.com/UVRlFaq6HD — ا لـحـدث (@AlHadath) September 14, 2023

أعداد كبيرة من الجثث

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عبد الهادي الحويج أن حجم الكارثة الكبير يتطلب تضافر الجهود ومساهمة المجتمع الدولي في المساعدة في تخفيف تبعات السيول التي ضربت مدينة درنة وغيرها من المدن الليبية.

كما أضاف "بعد مرور خمس أو ست ساعات من هطول الأمطار بدأت جثث ضحايا السيول في الوصول. بدأت تتوافد أعداد كبيرة من هذه الجثث من مدينة البيضاء والمناطق المجاورة".

فارقوا الحياة

وأوضح أن السبب في العدد القليل من المصابين في الإعصار هو الحجم الكبير للدمار، "وبالتالي صار غالبية من ينتشلون من تحت الأنقاض قد فارقوا الحياة".

وقالت منظمة الهجرة الدولية إن هناك 30 ألف نازح على الأقل في درنة وخمسة آلاف آخرين في مناطق أخرى بعد أن ضربت السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال عدة مناطق في شرق ليبيا.

يذكر أن العديد من المسؤولين المحليين رجحوا ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألفا، وسط تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة المقصرين، لاسيما أن دراسات سابقة كانت أشارت إلى المخاطر التي يمثلها سد درنة المهمل والذي غابت عنه أعمال الصيانة لسنوات، جراء الحرب والاقتتال.