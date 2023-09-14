اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مدينة درنة الليبية بعد الإعصار الكارثي - رويترز
خاص

وزير الدفاع الليبي: نخشى من كارثة بيئية بسبب الفيضانات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فيما ما زالت تبعات الإعصار الكارثي الذي ضرب الأراضي الليبية منذ الأحد الماضي تتوالى، عبر وزير الدفاع الليبي عن خشيته من كارثة بيئية بسبب الفيضانات.

بعد انهيار الجسور.. الكارثة تفصل شرق درنة عن غربها المغرب العربي بعد انهيار الجسور.. الكارثة تفصل شرق درنة عن غربها

كما قال أحميد حومة لـ "العربية/الحدث": "فرق من الجيش تواصل العمل على فتح الطرق نحو درنة"، مضيفاً "نحتاج إلى فرق مختصة بالبحث عن المفقودين".

مادة اعلانية

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، من مطار بنينا عن وصول مساعدات دولية لإغاثة ضحايا الفيضانات في ليبيا.

كما قال إن فرق البحث حددت مواقع أسر تحت الأنقاض في درنة وسارعت بإنقاذها.

وأكد أيضاً وصول فرق إنقاذ دولية إلى بنغازي للمساعدة في عمليات البحث.

أعداد كبيرة من الجثث

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عبد الهادي الحويج أن حجم الكارثة الكبير يتطلب تضافر الجهود ومساهمة المجتمع الدولي في المساعدة في تخفيف تبعات السيول التي ضربت مدينة درنة وغيرها من المدن الليبية.

كما أضاف "بعد مرور خمس أو ست ساعات من هطول الأمطار بدأت جثث ضحايا السيول في الوصول. بدأت تتوافد أعداد كبيرة من هذه الجثث من مدينة البيضاء والمناطق المجاورة".

من مدينة درنة الليبية بعد الإعصار الكارثي - رويترز
من مدينة درنة الليبية بعد الإعصار الكارثي - رويترز

فارقوا الحياة

وأوضح أن السبب في العدد القليل من المصابين في الإعصار هو الحجم الكبير للدمار، "وبالتالي صار غالبية من ينتشلون من تحت الأنقاض قد فارقوا الحياة".

وقالت منظمة الهجرة الدولية إن هناك 30 ألف نازح على الأقل في درنة وخمسة آلاف آخرين في مناطق أخرى بعد أن ضربت السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال عدة مناطق في شرق ليبيا.

يذكر أن العديد من المسؤولين المحليين رجحوا ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألفا، وسط تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة المقصرين، لاسيما أن دراسات سابقة كانت أشارت إلى المخاطر التي يمثلها سد درنة المهمل والذي غابت عنه أعمال الصيانة لسنوات، جراء الحرب والاقتتال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في كلية القانون بـ"درنة" بعد تحويلها لمستشفى ميداني عقب كارثة السيول العربية في كلية القانون بـ"درنة" بعد تحويلها لمستشفى ميداني عقب كارثة السيول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط