لم يستفق من هول الزلزال بعد.. سيول تضرب جنوب المغرب

فيما لا يزال المغاربة تحت أثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر السبت الماضي، شهدت جنوب البلاد فياضانات وسيول جارفة.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الجمعة أن مدينة ميدلت جنوب شرقي المغرب، شهدت سيولاً هائلة.

مادة اعلانية

وأوضح أن الأمطار مستمرة في شرق البلاد منذ 12 ساعة ما تسبب بتلك السيول.

فيما أظهرت مشاهد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، حجم تلك الفيضانات التي جرفت بدربها السيارات واقتلعت الأشجار أيضا.

يأتي ذلك، فيما لا تزال فرق الإنقاذ في إقليم الحوز بؤرة الزلزال، تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى القرى النائية لوعورة الطرقات، وتقطع بعضها جراء انهيارات الصخور.

بينما تسابق السلطات المغربية الزمن لإغاثة منكوبي الزلزال، وسد حاجات مئات الآلاف من المتضررين، خاصة في المناطق النائية، الذين يبيتون في العراء أو ضمن الخيم التي نصبت.

يذكر أن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب المغرب منذ عام 2004 عندما سقط ما يقرب من 630 قتيلاً في مدينة الحسيمة شمال البلاد، وقد حصد نحو 3 آلاف قتيل.

فيما أكد بعض خبراء الزلازل إمكانية استمرار الهزات الارتدادية لأسابيع أو أشهر، لكن قوة هذه الهزات لا يمكن أن تفوق درجة الهزة الأصلية.