الصحة العالمية: طائرة مساعدات طبية تصل بنغازي

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت وصول طائرة محملة بنحو 29 طنا من الإمدادات الطبية إلى بنغازي في ليبيا، كجزء من الاستجابة المكثفة لكارثة الفيضانات التي ضربت البلاد.

مساعدات لربع مليون شخص

وأضافت المنظمة أن الإمدادات الطبية القادمة من المركز اللوجستي العالمي لمنظمة الصحة العالمية في دبي تغطي الاحتياجات الصحية لقرابة 250 ألف شخص.

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كما أضافت على موقعها الإلكتروني أن الشحنة تعكس "الاستجابة الطارئة والمكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال، وتشمل أدوية أساسية ومستلزمات علاج الرضوض والجراحات الإسعافية، فضلاً عن التجهيزات الطبية".

فيما أشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة في ليبيا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحديد الاحتياجات الصحية للناجين والسكان المتضررين في أماكن الإيواء المؤقتة ومخيمات المهجّرين والاستجابة لتلك الاحتياجات.

الدفعة الثانية

وقالت إن الشحنة التي وصلت اليوم هي الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها بعد شحنة أولى مكونة أيضاً من 29 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة والتي قدمت من مستودعات الطوارئ الحالية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وذكرت المنظمة أن آثار العاصفة "دانيال" تفاقمت بانهيار سدي مدينة درنة فيما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص بالمدينة، بينما لايزال أكثر من 9000 في عداد المفقودين.

البحث عن مفقودين يتواصل

إلى هذا، تعمل فرق المنظمة مع وزارة الصحة الليبية للبحث عن المتوفين والمفقودين، حيث تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات الوفاة لهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من جثث الضحايا، بحسب بيان منظمة الصحة.

ونقل البيان عن أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا قوله "إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية. نشعر بحزن لا يوصف لخسارة آلاف الأرواح. نحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق ليبيا".

"نقص أدوية ومعدات طبية"

وقالت المنظمة إن الشحنة الجديدة ستساعد في تعزيز الإمدادات لأكثر من نصف المرافق الصحية في المناطق المتضررة والتي لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية.

كما أشارت إلى أن تقييم الواقع الصحي لا يزال مستمراً غير أن "الأولويات الراهنة تكمن في استئناف خدمات المستشفيات والمراكز الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها".

ونفذت السلطات المحلية في مدينة درنة المنكوبة حملة لرش شوارعها بالمبيدات، في محاولة لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة مع تواصل عمليات انتشال الجثث في المدينة.