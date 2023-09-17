الجزائر: توقيف المتسبب في حرائق "بوليماط"

أوقف الدرك الوطني الجزائري، السبت، الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت، الجمعة، بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية " بالشرق الجزائري".

ووفق بيان لذات المصالح، المشتبه به الموقوف يدعى "ت. ر" ويبلغ من العمر 56 سنة وتنحدر أصوله من ولاية بجاية.

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وأضاف المصدر أن محققي الدرك الوطني لا يزالوا يشتغلون على قضية الحرائق.

يذكر أن حرائق هائلة قد اندلعت بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، وفي حين تم إخماد حريق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر السبت.

واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.

وذكرت الحماية المدنية أنه "تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة"، بينما عمليات الإخماد "متواصلة في غابة عش الباز" و"الحريق متحكم فيه".

وفي تيزي وزو تم إخماد الحريق، وعملية الحراسة متواصلة.

ظاهرة تتفاقم

واندلعت الحرائق ليلا، وشاركت في مواجهتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة، كما تدخلت مروحيات الإسعاف الجوي أيضا بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا.

وفي نهاية يوليو شهدت المناطق نفسها حرائق هائلة أدّت إلى مصرع 34 شخصًا، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة.

ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حر شديد.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة خاصة من موجة حرّ في مناطق شمال شرقي البلاد، منها بجاية وتيزي وزو يومي السبت والأحد، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة.