فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

لليوم السابع على التوالي تتواصل عمليات الإنقاذ في درنة الليبية، حيث يتم انتشال عشرات الجثث يوميا بعد تضاؤل الأمل في الوصول إلى ناجين.

هذا وتتضارب إحصاءات عدد المتوفين في الفيضان بين الحكومة الليبية والأمم المتحدة التي أصدرت إحصائية تخالف تقديرات الحكومة الليبية وتفوقها بكثير، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ليبيا إلى 11300 في درنة.

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وقال المصدر الأممي في أحدث إحصائية لضحايا الزلزال إن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين في المدينة المدمرة.

كما ذكر البيان أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا إضافيًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

أحياء ومبانٍ جرفت بأكملها وجثث ابتلعها البحر.. مشاهد صادمة توثق حجم الدمار في مدينة #درنة الليبية الأكثر تضرراً من #إعصار_دانيال#العربية pic.twitter.com/dqOHrZcCGs — العربية (@AlArabiya) September 17, 2023

وكان وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبدالجليل أشار إلى أن عدد قتلى كارثة الفيضانات ارتفع إلى 3252 بعد انتشال أكثر من 80 جثة جديدة، مؤكدا أن هذه الأرقام المسجلة تظل أقل من التوقعات نظرا لحجم الكارثة، مضيفاً أن الحكومة هي وحدها المخولة بإعطاء الإحصاءات.

وبدأت السلطات الصحية الليبية عمليات تطهير الشوارع في مدينة درنة شرق البلاد، خوفاً من انتشار الأمراض عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة آلاف السكان.

وفي السياق، قالت منصةُ "حكومتنا" الليبية نقلاً عن فريق لحكومة الوحدة الوطنية إن 891 مبنى انهارت تماماً جراء السيول التي ضربت درنة.

وأشارت المنصة إلى أن العدد الإجمالي لمباني المدينة الواقعة في شرق ليبيا يبلغ 6142 مبنى، منها 1500 مبنى تعرض لأضرار بفعل السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وتابعت أن المساحةَ الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيولُ والفيضانات في درنة تبلغ 6 كيلومترات مربعة.