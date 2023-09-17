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Rescue teams and members of Libyan Red Crescent search for dead bodies at a beach, in the aftermath of the floods in Derna, Libya September 16, 2023. REUTERS/Ayman Al-Sahili TPX IMAGES OF THE DAY
فرق الإنقاذ في درنة (تعبيرية)
كوارث طبيعية

مقتل 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير في ليبيا

وقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقاً

العربية.نت
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قتل أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني الأحد في حادث سير بعيد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ إثر الفيضانات القاتلة، على ما أفاد وزير ليبي.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحافي في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات إن "الحادث الرهيب" وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقاً.

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وأوضح الوزير أن "الفريق كان مؤلفاً من 19 شخصاً. قتل أربعة منهم وأصيب الـ15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".

ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وفي أثينا، قالت القوات المسلحة اليونانية في بيان أن ثلاثة أعضاء في بعثة مساعدة إنسانية يونانية قتلوا في حادث سير في ليبيا الأحد فيما فقد اثنان.

كما قالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتةً إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقاً طبياً.

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