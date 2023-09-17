وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد العاطي العبيدي

توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق، عبد العاطي بن ابراهيم العبيدي، السبت، عن عمر يناهز 84 عاماً.

وأعلنت عائلة العبيدي في بيان وفاته بأزمة قلبية.

مادة اعلانية

نبذة عنه

ولد عبد العاطي بن ابراهيم العبيدي في منطقة الجبل الأخضر الليبية عام 1939، وانخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر 1969.

شغل عدة مناصب خلال فترة حكم معمر القذافي، حتى فبراير 2011، من بينها رئاسة الوزراء ووزارة العمل وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأميركا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. كما تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس وسفير ليبيا في إيطاليا، وفق وسائل إعلام ليبية.

في 6 أبريل 2011 عيّن وزيراً للخارجية خلفاً لموسى كوسا الذي انشق عن نظام القذافي أثناء ثورة 17 فبراير وغادر إلى بريطانيا.

غير أنه بعد سقوط نظام القذافي سنة 2011، اعتقل العبيدي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً ببراءته عام 2015.

تفجير لوكربي

سنة 2013 برأت محكمة ليبية العبيدي وأمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) سابقاً في ليبيا محمد أبو القاسم الزوي من ارتكاب "جرائم مالية" على صلة بتعويضات قضية تفجير لوكربي.

حيث كانا قد اتهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي سنة 1988، حسب رويترز.

يذكر أن 270 شخصاً لاقوا حتفهم في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا عام 1988.

وأدين الليبي عبد الباسط المقرحي بتفجير الطائرة رغم إصراره على نفي أي صلة له بالواقعة. إلا أنه أفرج عنه سنة 2009 لأسباب صحية ثم توفي في 2012 بعد صراع مع السرطان.