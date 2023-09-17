تونس ترفض زيارة وفد البرلمان الأوروبي بسبب غياب "التنسيق المسبق"

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، اليوم الأحد، أن رفض السلطات زيارة وفد برلماني أوروبي إلى البلاد كان بسبب غياب "التنسيق المسبق".

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها مقربة من وزارة الشؤون الخارجية التونسية القول "مثل هذه المهمات يتم فيها التنسيق دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل... تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في أي بلد آخر".

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وأكدت المصادر التي لم تسمها الوكالة الرسمية، على "حرص تونس الدائم على المحافظة على مستوى متميز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي.. نظرا للدور المهم والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، إن السلطات التونسية رفضت السماح لوفدها بدخول البلاد. وذكرت اللجنة في بيان "ندين قرار السلطات التونسية برفض دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ونطالب بتفسير مفصل. هذا التصرف غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".

وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس "للنظر في الوضع السياسي.. ودعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة في الآونة الأخيرة".