ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق
رئيس الحكومة الليبية لـ"العربية": جثث الضحايا لا تزال في المياه وبأماكن يصعب الوصول إليها
أعلن أسامة حماد، رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان، مساء الاثنين إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق.
جاء ذلك في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء الإعصار دانيال، والذي ضرب شرق ليبيا وتسبب في سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.
عمدة #درنة الليبية للعربية: قدمت استقالتي ومستعد للمثول للتحقيقات بشأن الكارثة #فيضانات_ليبيا#العربية pic.twitter.com/W7d2NIKnlj— العربية (@AlArabiya) September 18, 2023
وقد تجمع الآلاف من أبناء درنة أمام مسجد في وسط المدينة الاثنين، حيث هتف المحتجون ضد الحكومتين الليبيتين في الشرق والغرب وطالبوا بالإسراع في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية.
كما طالب المحتجون النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق في الكارثة التي حلت بالمدينة، ودعوا في بيان إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة".
هذا وقال أسامة حماد، في تصريحات قناتي "العربية" و"الحدث"، إن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل لانتشال الجثث من البحر، مضيفاً أن هذه الجثث لا تزال في المياه وفي أماكن بها تضاريس صعبة.
وأضاف رئيس الحكومة الليبية أنه تمت مطالبة بعض الدول بالمساعدة عبر توفير الطائرات لانتشال هذه الجثث.
رئيس الوزراء الليبي للعربية: نعاني من نقص في الفرق المتخصصة لانتشال الجثث#فيضانات_ليبيا#العربية pic.twitter.com/OMWsfTXRx1— العربية (@AlArabiya) September 18, 2023
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