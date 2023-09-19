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Rescue teams look for flash flood victims in the city of Derna, Libya, Monday, Sept. 18, 2023. Mediterranean storm Daniel caused flooding that overwhelmed two dams, sending a wall of water through the city. More than 10,000 were killed, and another 10,000 are missing. (AP Photo/Yousef Murad)
الدمار في درنة
كوارث طبيعية

تحذير أممي من "أزمة مدمرة ثانية" في درنة بسبب تفشي الأمراض

السلطات الليبية أبلغت عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة

العربية.نت
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حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين من أن تفشي الأمراض في شمال شرقي البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة آلاف الأشخاص، يمكن أن يخلق "أزمة مدمرة ثانية"، حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال العاصفة دانييل، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر.

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وذكرت البعثة أن هناك تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة". وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طناً من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة.

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وقال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة السبت، إن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة.

وجلبت الكارثة بعض الوحدة النادرة إلى ليبيا الغنية بالنفط، والتي تم تقسيمها بين إدارات متنافسة منذ عام 2014. وعرض سكان مدينتي بنغازي وطبرق المجاورتين إيواء النازحين، بينما ظل المتطوعون يبحثون عن ناجين مدفونين تحت الأنقاض.

ونشرت الحكومتان المتعارضتان فرقا إنسانية في المدينة الساحلية والمناطق المتضررة الأخرى في البلاد، لكنهما عانتا في البداية للاستجابة للأزمة. وقد تعرقلت جهودهما بسبب ضعف التنسيق، وصعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، وتدمير البنية التحتية في درنة، بما في ذلك العديد من الجسور.

وقال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل الأحد، إن وزارته بدأت برنامج تطعيم "ضد الأمراض التي تحدث عادة بعد كوارث مثل هذه".

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