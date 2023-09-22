اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ait Abdellah Brahim, 86, gestures among rubble, in the aftermath of a deadly earthquake, in Talat N'Yaaqoub, Morocco, September 16, 2023. (Reuters)
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
زلزال المغرب

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

وزير الميزانية المغربي يؤكد أن الرباط تعتزم إنفاق 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع الجمعة إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضراراً بنحو 2930 قرية، يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.

مادة اعلانية

وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر جراء الزلزال وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.

وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولاراً) شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً.

من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من 5
  • من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
  • من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
  • من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
  • من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
  • من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
(5 صور)
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
من الأضرار التي خلّفها الزلزال في المغرب
حميد الشاعري يكشف مأساته مع فيضانات درنة: فقدت 800 شخص من قبيلتي ليبيا حميد الشاعري يكشف مأساته مع فيضانات درنة: فقدت 800 شخص من قبيلتي

وقال لقجع إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.

ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عدداً من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.

وقال الديوان الملكي المغربي يوم الأربعاء إن الرباط تعتزم إنفاق 120 مليار درهم (11.67 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.

وضرب الزلزال بعضاً من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكويت تطالب بترسيم كامل لحدودها البحرية مع العراق.. ما السبب؟ الكويت تطالب بترسيم كامل لحدودها البحرية مع العراق.. ما السبب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط