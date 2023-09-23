بعد مرور الإعصار.. خسر سكان ساحل ليبيا الشرقي "كل شيء"

على ساحل ليبيا الشرقي، وبعد اثني عشر يوماً من مرور الإعصار دانيال، تتعاقب البلدات والمشهد واحد عنوانه الخراب: انهيار الطرقات وتدمير المنازل ونفوق المواشي وحقول غمرتها المياه.

وكانت سوسة الواقعة على بعد نحو ستين كيلومتراً غرب درنة، المدينة الأكثر تضرراً من الفيضانات مع سقوط آلاف القتلى والمفقودين، وهي معروفة لمنازلها المطلة على المتوسط والتي يستأجرها زوار عابرون.





من أحد منازل سوسة من أحد منازل سوسة من أحد منازل سوسة

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ومساء 10 سبتمبر، انهمرت على سوسة كميات هائلة من المياه من أعلى الجبل المطل عليها. واليوم لم يعد هناك سوى بضعة منازل بالكاد صامدة وسط الأنقاض وقد غطتها الوحول.

في أحياء أخرى لم تتضرر كثيراً لكن الخدمات العامة فيها كانت معدومة منذ فترة طويلة، انقطعت المياه وعاد التيار الكهربائي إليها مؤخراً.

وقال أحد السكان ويدعى أحمد صالح (34 عاماً) لوكالة "فرانس برس" إن "المياه مشكلة حقيقية". وبانتظار عودة تشغيل محطة توليد الكهرباء عند مدخل المدينة، يقوم متطوعون "بتأمين المياه لنا في صهاريج من مدن مجاورة".

"خسرنا كل شيء"

ولا تزال محطة تحلية المياه التي تؤمن المياه لـ320 ألف شخص في المنطقة، متوقفة بينما يتولى موظفوها إزالة الوحول من على الأنابيب والخزانات وغيرها من المعدات.

واستذكر ميلاد صالح (63 عاماً) الذي يعمل منذ 34 عاماً في قطاع معالجة المياه، اليوم الأول بعد الفيضانات قائلاً: "كانت الأنابيب مسدودة بالخشب والحجارة والوحول".

وقال عز الكيدري المسؤول الإداري عن الموقع إن "إعادة تشغيل الآلات ستستغرق أسبوعاً، وربما عشرة أيام".

وفي موقع قورينا الاغريقي القديم المصنف منذ عام 2016 على لائحة اليونسكو للتراث العالمي المهدد، يتعين سحب المياه بسرعة وحماية الآثار المهددة من مياه شبكة الصرف الصحي، فيما انتشرت الرائحة الكريهة في المكان.





المياه غمرت موقع قورينا المياه غمرت موقع قورينا المياه غمرت موقع قورينا

وفي مراوة غرباً، في الجبل الأخضر المنطقة الأكثر رطوبة وخصوبة في البلاد، لن تشغل الآلات الزراعية مجدداً في وقت قريب.

وقال سالم فاضل (29 عاماً) لوكالة "فرانس برس": "في الوقت الذي كان علينا أن نبدأ الحصاد ونبيع المحاصيل فقدنا كل شيء". وأضاف "غمرت المياه كل المحاصيل ودمرت حوالي ستين مزرعة". وكان يتحدث وسط حقل خس بالكاد تظهر رؤوسه من تحت الوحول التي غطت أنابيب الري المقتلعة.

وحُرم البعض من نبتات البصل "التي كانوا يبيعونها حتى طرابلس" العاصمة الواقعة في غرب البلاد، وكذلك من الطماطم والبطاطس والفواكه والحبوب.

وقال بأسى: "إنها كارثة. أنفق المزارعون للموسم والآن خسروا كل شيء" بينما تظهر خلفه فجوة كبيرة كانت طريق وقد انهار وقتل أحد السكان.

"لا يمكننا معالجة الوضع بمفردنا"

ومنذ زمن يطالب رجب عبد الله البرعصي بتحسين الخدمات الصحية. ويقول "قطعت علينا السلطات الكثير من الوعود حتى قبل وقوع الكارثة ولكن لا شيء تغير في مراوة".







سوسة التي غمرها الوحل بعد الفيضانات سوسة التي غمرها الوحل بعد الفيضانات سوسة التي غمرها الوحل بعد الفيضانات سوسة التي غمرها الوحل بعد الفيضانات

في مقر الهلال الأحمر في بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، الموقف هو نفسه.

وأكد فرج الحاسي المسؤول عن البرامج الطبية لوكالة "فرانس برس": "لا نملك معدات الإنقاذ أو الآليات اللازمة. نحتاج إلى دعم من العالم أجمع، لا نستطيع إدارة هذه الأزمة بمفردنا وستستمر لفترة طويلة".

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، "لدينا خبرة هائلة في إدارة النزاعات المسلحة" كما قال الحاسي، لكن الأزمة الناجمة عن الفيضانات التي سببها الإعصار دانيال "تتجاوز قدراتنا بكثير".

وتضررت 17 مدينة وبلدة بالإعصار. وأضاف الحاسي: "كل يوم يزداد عدد المشردين". وتقدر الأمم المتحدة عددهم اليوم بأكثر من 43 ألفاً.