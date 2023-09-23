اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دمار درنة
من الدمار في درنة
كوارث طبيعية

فرق الإنقاذ الروسية تنتشل نحو 30 جثة أخرى لضحايا فيضانات درنة

رجال الإنقاذ يقومون بتفكيك جميع الهياكل المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة بعناية من أجل الوصول إلى جثث القتلى

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، أنه منذ بداية العمل في ليبيا بعد الفيضانات تم العثور على 137 جثة.

وانتشلت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، أمس الجمعة، أكثر من 110 جثث لضحايا الفيضانات في ليبيا. وقال المكتب الصحفي للوزارة في تصريحات لوكالة "تاس": "في المجموع، خلال الأيام الماضية، تم العمل في نطاق أكثر من 530 ألف متر مربع من الأراضي، و80 كلم من الساحل، و33 ألف متر مربع في المياه، وتم تفكيك 116 مترا مكعبا من هياكل المباني وحطام المباني باستخدام المعدات، وتم فحص 21 مترا مكعبا منها يدويا، وتم فحص 414 مبنى بحثا عن وجود ضحايا تحت الأنقاض، حيث انتشلت جثث 137 ضحية".

مادة اعلانية

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن الغواصين نفذوا 35 عملية غوص في مياه ميناء مدينة درنة، وتم تحديد 37 نقطة للمرافق التي غمرتها المياه بمساعدة أجهزة الصدى، وتم رفع سيارتين إلى السطح. وأوضحت الوزارة "قدم أطباء المستشفى الميداني المتنقل التابع لفرقة الإنقاذ الجوية المركزية الحكومية المساعدة الطبية إلى 522 مصابا، من بينهم 54 طفلا".

حميد الشاعري يكشف مأساته مع فيضانات درنة: فقدت 800 شخص من قبيلتي ليبيا حميد الشاعري يكشف مأساته مع فيضانات درنة: فقدت 800 شخص من قبيلتي

وأضاف المكتب الصحفي للوزارة أن رجال الإنقاذ يقومون بتفكيك جميع الهياكل المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة بعناية من أجل الوصول إلى جثث القتلى، وفي الوقت نفسه، يجري العمل في البحر، حيث يقوم الغواصون من وزارة الطوارئ الروسية بإخراج القوارب والسيارات الغارقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قوى الحرية والتغيير: خطاب البرهان أمام الجمعية العامة "مخيب للآمال" قوى الحرية والتغيير: خطاب البرهان أمام الجمعية العامة "مخيب للآمال"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط