الجزائر.. "ستاربكس وهران" المثير للجدل يغلق أبوابه ما القصة؟

أغلق مقهى "ستاربكس وهران" غربي الجزائر، أبوابه في وجه زبائنه، بعدما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتساءل كثيرون عن السبب.

وقد أثار فتح مقهى يحمل علامة "ستاربكس" العالمية في مدينة وهران الساحلية خلال الأيام الماضية، ضجة واسعة داخل الجزائر وخارجها. وأصبح مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن حقيقة هذا الفرع الجديد وهل هو ملك للشركة الأم؟

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ولم يدم الجدل إلا ساعات قليلة، حيث ردت شركة "ستاربكس" عبر مندوبها في أوروبا والشرق الأوسط، بأنها لا تملك أي فرع لها بالجزائر.

المحل حصل على دعاية كبيرة بعدما تناولت قصته العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ما جعله قبلة للزوار ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب أحد الزبائن الذين التقتهم "الحدث الجزائر" فإن "فكرة المحل جد رائعة، إلا أن المكان الذي اختاره أصحابه كان خاطئا، على اعتبار أنه يقع بجانب الطريق، والأفضل لو كان يقع وسط المدينة".

فيما اعتبرت شابة أخرى أن " الشيء السلبي الوحيد في المحل هو أنه ليس "ستاربكس" الحقيقي.

وأغلق المحل أبوابه في وجه زبائنه في ظرف وجيز، وسبب الغلق يعود لدعوى قضائية رفعتها الشركة الأم ضد أصحاب المحل.