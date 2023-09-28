محنة جديدة تحاصر درنة.. جميع مصادر المياه غير صالحة للاستعمال
حكومة الوحدة الوطنية رصدت "تلوّثاً جرثومياً" في جميع مصادر المياه الجوفية ومياه البحر بمدينة درنة نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلّل الجثث
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أنها رصدت "تلوّثاً جرثومياً" في جميع مصادر المياه الجوفية ومياه البحر بمدينة درنة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلّل الجثث، وذلك عقب السيول المدمرة التي ضربت المدينة وأودت بحياة الآلاف.
وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان مساء الأربعاء إن فرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي تواصل أعمالها في إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة، بما في ذلك إجراء تحاليل للمياه بالأنبوب الخاص بسحب مياه البحر لمحطة تحلية مياه البحر والشواطئ المحيطة بها إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري.
وسيزيد تلوّث مياه الشرب من محنة مدينة درنة المنكوبة، كما سيشكلّ خطراً إضافياً على سكانها، الذين وجدوا أنفسهم أمام احتمال إصابتهم بالأوبئة والأمراض، بسبب تحلّل الجثث بالقرب من مصادر الماء واختلاط مياه الصرف الصحي والنفايات بمياه الشرب.
وسابقاً، أعلنت السلطات الليبية تسجيل 150 حالة جرّاء تلوّث المياه، وطلبت من سكان مدينة درنة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة، واستهلاك المياه المعلبّة.
وتسبّبت السيول القويّة التي ضربت مدينة درنة قبل أسبوعين، في تدمير البنية التحتية وتهالك المرافق المخصصة لنقل المياه وتنقيتها، خاصة شبكات الصرف الصحي ومحطات التحلية.
في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ جهودها في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين، بينما تواجه السلطات المحليّة صعوبات في التعامل مع الجثث بعد تحلّلها وتعفنّها وتزايد الروائح المنبعثة منها.
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