بعد وفاة أمها وزواجه.. تونسي يقيد ابنته من رقبتها بسلسلة حديدية

في حادث صادم، أثار موجة استياء في تونس، عثرت الشرطة على طفلة مقيّدة بسلسلة وقفل حديدي من رقبتها في منزل جدتها في محافطة سوسة وسط البلاد، وفق ما كشف مندوب حماية الطفولة بالمنطقة.

مقيدة لمدة شهر

وقال المندوب في تصريحات لإذاعة أف إم التونسية، اليوم الجمعة، إن مواطنا تونسيا أقدم على تقييد ابنته البالغة من العمر 14 سنة بسلسلة حديدية، داخل المنزل لمنعها من مغادرته، وذلك منذ 28 أغسطس الماضي، بعد أن قام بإجبارها على التخلي عن دراستها".

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وفاة الأم

كما أضاف أنّ الطفلة الضحية تعيش بمنزل جدّتها (والدة الأب)، منذ طلاق والديها ووفاة أمّها، فيما يعيش الأب رفقة زوجته الثانية بمنزل آخر"، مبينا "أنه جرى الكشف عن الحادثة البشعة بعد "ورود إشعار على مصالح مندوب حماية الطفولة في سوسة حول شبهة تعرض فتاة قاصر للعنف والاحتجاز".

"وضعها في دار رعاية"

وأكد أن "الفتاة في حالة نفسية سيئة ومازالت تحت الصدمة"، موضحا أنه تم "نقلها إلى مؤسسة رعاية مختصّة ووضعها وشقيقها محلّ تعهّد نفسي".

فيما "أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأب وزوجته".