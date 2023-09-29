لاقت وابل انتقادات.. وزيرة ليبيا المقالة تحذف تغريدتها

تفاجأ الليبيون باختفاء تغريدة وزيرة الخارجية الليبية المقالة من حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، التي أشادت فيها بكفاءة السفيرة الليبية ببلجيكا، أمل الجراري، من حسابها على موقع "إكس"، بعد التسريب الصوتي المنسوب للأخيرة، والذي يكشف عن شبهات فساد واختلاس للمال العام تحوم حولها.

اتهامات فساد

في التفاصيل، تعود التغريدة التي حذفتها الوزيرة إلى شهر ديسمبر 2021، أي تاريخ تعيين الجراري سفيرة لليبيا في بلجيكا، حين كانت المنقوش أول المهنئين لها، حتّى إنّها أشادت بكفاءتها العلمية والمهنية لتولي هذا المنصب وقتها.

مادة اعلانية

وبسبب هذه التغريدة، تعرّضت المنقوش لانتقادات شديدة ولهجوم واسع من الليبيين، مباشرة بعد انتشار التسريب الصوتي للسفيرة الليبية المتهمة باختلاس أموال المرضى، وهي صديقة مقربّة لها، واتهامات باستغلال مركزها لتعيين أقاربها وأصدقائها من دون مراعاة أدنى معايير الكفاءة المطلوبة، هو ما دفعها إلى حذفها.

جدل واسع ومطالبات بالعقاب

يشار إلى أن التسريب الصوتي كان أثار جدلا واسعا، وسط مطالبات بفتح تحقيق ضدّها وفتح ملفات الفساد داخل البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام محليّة، حيث طلبت السفيرة من إحدى صديقاتها (اسمها نديمة) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبد السلام)، إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان وعلاجها مكلف، ترسل من السفارة الليبية ببلجيكا إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية في بلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.

ليتجدّد النقاش فوراً بشأن المعايير التي يعتمدها المسؤولون في التعيينات للمناصب الحسّاسة في الدولة.